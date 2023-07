A bálnák szív alakú csoportban gyűltek össze - sajnos a történet tragikusan végződött (FOTÓK)

A szakértők nem tudják megmagyarázni azt, hogy a bálnák miért kerültek ilyen közel a parthoz.

A hatóságok figyelmeztették az embereket, hogy tartsák a távolságot a bálnáktól, és még drónokkal vagy hajókkal se menjenek a közelükbe. Első ránézésre igazán lenyűgöző látványról van szó, a bálnák ebben az esetben segítséget kértek. Elakadtak, és amint elkezdtek kimosódni a partra, a természetvédelemért felelős hatóságok mozgósítottak és segítettek rajtuk.

To protest #ClimateChange , dozens of Whales commit mass suicide after forming the shape of a heart at Cheynes Beach, Australia. pic.twitter.com/wNk9TNtfU0

Számos önkéntes ment a helyszínre, és segítettek, amiben csak tudtak. Állatorvosokból és tengeri faunaszakértőkből álló csapatot is küldtek a helyszínre. Vanessa Pirotta tengerbiológus szerint valóban hihetetlen jelenségről van szó, és a szakértők bevallották, fogalmuk sincs, miért kerültek ilyen nagy számban a bálnák a part közelébe.

- mondta.

Sun rising over Cheynes Beach on WA’s south coast to a distressing scene. Around 100 pilot whales are beached. Time is running out to save them with the tide getting low. @10NewsFirstPER@10NewsFirstpic.twitter.com/AlSruLPbfg