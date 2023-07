Eddig több mint 2 ezer eurót költöttt bizarr szokására a nő - WC papírt eszik (VIDEÓ)

– mondta a TLC által készített tévéműsor egyik epizódjában, amelyben részt vett.

Az elmúlt 20 évben 6350 kiló WC-papírt fogyasztott el. Fura szokása eddig több mint 2400 eurójába került.

Nothing like a crisp, melty piece of toilet paper? Kinah eats up to four rolls a day! Hear her story on #MyStrangeAddiction: Still Addicted Wednesdays at 10/9c. pic.twitter.com/dxn54LCf2z