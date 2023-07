Újabb állítólagos időutazó bukkant fel az interneten: Azt mondja, járt 2027-ben járt, és az emberiség addigra már kihalt (VIDEÓ)

A férfi azt is állítja, hogy az emberiség már kihalt, ezért a videóin nincsenek emberek. Az express.co.uk szerint a közösségi oldalakon elterjedt bejegyzéseiben Javier üres helyeket mutat meg, és azt állítja, hogy minden épület, autó és utca teljesen elhagyatott.

Az @unicosobreviviente nevű csatornán (ami azt jelenti, hogy "egyedüli túlélő") üres éttermekről és ruhaüzletekről osztott meg felvételeket. A spanyolországi Valenciában és Madridban üres utcákat filmezett, ahol egyetlen embert sem lehet látni. Javier áruházakat, bevásárlóközpontokat, bárokat és szupermarketeket is megnézett, és azt állítja, hogy teljesen egyedül volt.

Úgy tűnik azonban, hogy 2027-ben elérhető lesz az áram és az internet, mivel Javier feltöltötte videóit a közösségi média platformjaira. A férfi más európai városokba is elutazott, például Párizsba, ahol szintén üres utcák tárultak elé, az Eiffel-tornyot és a Louvre Múzeumot is lefilmezte.

Javier használaton kívüli benzinkutakat és vasútállomásokat is bemutat, és elfogadja követői kihívásait is. Többen megkérték, hogy menjen ki a repülőtérre vagy a madridi futballstadionba. Mások azt kértlk, hogy menjen be egy spanyol katonai bázisra, amit az egyik videójában meg is tett, és filmezze le magát, amint biciklizik egy ruhaüzletben.

Azonban nem Javier az egyetlen, aki azt állítja, hogy elutazott a jövőbe. Egy másik TikTok-felhasználó (@2029man, más néven "The Messenger") különféle jóslatokat oszt meg követőivel. 2021 januárjában azt jósolta, hogy az Egyesült Államok Kongresszusa el fogja utasítani az Elektori Kollégium döntését a 2020-as elnökválasztásról.