REJTÉLY: Napok óta nem tudják megmondani, mi az a titokzatos fémhenger, amit az ausztrál partoknál fedeztek fel

A kétméteres, fémből készült tárgyat Green Head településnél, 250 kilométerre a nyugat-ausztráliai Perth-től találták meg szombaton, a területet lezárták, a lakosságot pedig óvatosságra intették.

Jóllehet a henger - a közösségi médiára is felkerült képek tanúsága alapján - vélhetően valamilyen nagyobb tárgyról szakadhatott le, a hatóságok kizárták azt a feltételezést, hogy egy kereskedelmi repülőgép - például a 2014-ben eltűnt maláj utasszállító - darabjáról lenne szó.

VIDEÓ:

A giant mysterious metal cylinder has left locals stumped after the debris appeared suddenly on the shoreline of WA's Midwest.



The huge metal object was found on a beach near Green Head on Sunday, with local residents reporting the suspicious item to police.



