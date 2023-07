A szó szoros értelmében bekapta a legyet az ismert riporternő (VIDEÓ)

Szinte az egész világ szeme jelenleg a NATO-csúcsra irányul, amelyet Vilniusban tartottak. Ezt persze még Haynes sem hagyta ki, aki riportokat készített, és élő adáson keresztül jelentkezett be.

Az egyik ilyen kapcsolás biztosan nagyon sokáig emlékezetes marad a számára. Miközben a legfrissebb információkat hozta el a tévénézőknek, hirtelen köhögni kezdett, majd arról számolt be, hogy beszéd közben lenyelt egy legyet.

“I just ate a fly” the perils of recording a TV piece at night with bugs swarming around the light NATOSummit @PaulNasr @sophiacmcbride pic.twitter.com/Gq6P0dmX04