Most megnézheti, hogyan néz ki belülről Putyin vonatja - szépségszalon és orvosi rendelő is található rajta (FOTÓK)

Az Orosz Vasutak vezetése rendszeresen fejleszti és gondozza vonatot. A helyzetet rontja, hogy a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSB) több tucat tisztje figyeli a szerelvényt. Bár első pillantásra úgy tűnik, hogy egy teljesen hétköznapi vonatról van szó, amely semmiben sem tűnik ki a többi közül, ennek az ellenkezője igaz. Putyin összesen 22 vagont használ, ebből 8 még a szovjet időkben, a többi 2004-ből készült.

Footage of Putin's armored train worth 6.8 billion rubles appeared.



It has a gym, medical equipment including a ventilator, a hammam, a beautician's office, several carriages, dining cars, security and service cars, and much more.