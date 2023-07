A mesterséges intelligencia megmutatta, hogy milyenek a csúnya és a gyönyörű emberek

A mesterséges intelligencia alkotásai, amelyek felfedik, hogy ez a technológia hogyan látja a világot, gyakran vita tárgyát képezik. A vitát az Easy Guide AI bejegyzése is elindította, amely a közösségi oldalakon terjedt el.

A cég nemrégiben közzétett Twitter-bejegyzésében van egy diagram, amely különböző etnikumokat mutat be, beleértve az afro-amerikaiakat, latinokat, indiaiakat, ázsiaiakat és fehéreket. A cég később ezeket az embereket bizonyos csoportokba osztotta, amelyek úgynevezett "szépségszinteket" mutattak meg. Ezek voltak a „csúnya”, „hétköznapi”, „szép” és „gyönyörű” kategóriák.

A bejegyzésben az Easy Guide AI több kérdéssel próbálta beszélgetésre ösztönözni a felhasználókat:

Controversial question:



Why does AI see Beauty this way?



What do you think?



What does it mean for millions of companies using AI to create images?#AIart #AIArtworks pic.twitter.com/asbK1ccomG