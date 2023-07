A farm két autópálya között található - a tulajdonosokat még a halálos balesetek sem ijesztik el onnan (FOTÓK)

A jelenlegi lakók később részesei voltak a gazdálkodók tömeges tiltakozásának az autópálya ellen, amely több kilométernyi vidéki területet pusztított el. A farmot végül sikerült megmenteni, mert az utak közötti terület túl meredek volt, így nem lehetett kiépíteni a tervezett hat sávot. Amikor az új farm tulajdonosa, Jill Falkingham először belépett a házba, csalódottan vette tudomásul, hogy a falak penészesek voltak és nedvesek, és az összes szobát eléggé rossz állapotban hagyta ott az előző tulajdonosa.

A házaspár ezután kezébe vette a dolgokat, és családi házzá alakította át az ingatlant, így az újra lakható lett. Az 1737-ből származó ház az átalakítás után hangulatos fekvésű, és egy tanyakonyhával is rendelkezik. Jill szerint Nagy-Britannia egyik legforgalmasabb autópályája mellett élni semmiben sem különbözik, mint bármely más út közelében.



