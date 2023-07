Hamarosan vízre bocsájtják a világ legnagyobb hajóját (FOTÓK)

A "Tengerek ikonjaként" emlegetett hajó csaknem 370 méter hosszú és megközelítőleg 250 ezer tonnát nyom majd. Ezt a tengerjáró hajót várhatóan 2024 januárjában bocsájtják vízre. A Royal Caribbean International tulajdonában lévő hatalmas hajó a finnországi Meyer Turku hajógyárban épül.

A tengerek ikonja a társaság közleménye szerint 2023. június 22-én fejezte be első tengeri próbasorozatát. A menetrend szerint annak ellenére, hogy indulása a rossz időjárási körülmények miatt késett" – közölte a cég, hozzátéve, hogy a második a tengeri próbautat 2023 őszére tervezik.

A hajó a tenger legnagyobb, 6-os kategóriájú víziparkjával rendelkezik majd. Ezenkívül hét nagy úszómedence és kilenc pezsgőfürdő is lesz a fedélzeten.

The world’s biggest cruise ship, named Icon of the Seas, has completed construction and will set sail next year.

The ship will have a crew of 2,350, and a capacity of 5,610 passengers at double occupancy or 7,600 passengers at maximum capacity. #jotapic.twitter.com/7J5V5MOmQs