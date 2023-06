Rendőrségi fotójának köszönhetően hírességgé vált a börtönviselt férfi - kinézetével rengeteg nőt megbabonázott

Jeremy Meeksnek nem sokkal 18. életévének betöltése után akadtak problémái a törvénnyel, 24 hónapos börtönbüntetést kapott, mert bántalmazott egy tőle 2 évvel fiatalabb személyt, és rablás vádjában is bűnösnek találták - írja az Obkec .

A börtönben megtanulta, mi az erőszak, droggal is kereskedett, zsarolt, és az erőszak sem maradt távol tőle odabent. Nem lógott ki a családjából, mivel édesapja rács mögött ült gyilkosságért és nemi erőszakért, amiért 33 év börtönt kapott – idézi az Obkec az iDnes-t.

Édesanyja heroinfüggő volt, és többször is rács mögé került. Jeremy nővérét és öccsét fegyveres rablásért varrták be. Meeks 24 évesen lett apa, de még ez sem akadályozta meg abban, hogy tisztességes életet éljen. 2014-ben fegyvert akart csempészni, hogy rablást kövessen el. Amikor ismét bíróság elé állt, ahol már jogellenes fegyvertartásért, rablás előkészítéséért, utcai terrorizmusért és a közbiztonság veszélyeztetéséért is megbüntették, ott találkozott három másik társával.

Jeremyt az egész művelet kitalálójaként emlegették, és nem tűnt rózsásnak a helyzete. Az ügyvédek segítettek neki, aminek köszönhetően a bíróság mindössze 27 hónap börtönre ítélte őt. A rács mögött tartózkodását 500 órás önkéntes gyógyszeres terápia egészítette ki. Az ügyész szigorúbb büntetés kiszabását kérte, azzal érvelve, hogy fennáll az újabb bűntény elkövetésének a veszélye. Amikor Jeremy már szabadlábon volt, ő maga is elismerte, hogy valószínűleg újra el fog követni valami törvényelleneset. De nem sejtette, hogy egy rendőrségi fotónak köszönhetően megváltozik az élete.

A felvétel egy szokásos eljárás részeként készült közvetlenül Meeks letartóztatása után, és közzé lett téve a rendőrség Facebook-oldalán is. A rendfenntartók meg akarták mutatni, milyen hatékonyan küzdenek az utcai erőszak ellen. Fegyverekről vagy más bűnözőkről készült képek nem keltették fel annyira a közvélemény figyelmét, mint Jeremy fotója - kék szeme, telt ajkai sok nőt megbabonáztak. Hamar híresség lett kinézetének köszönhetően.