Harry herceg feleségét csalással vádolták meg a Spotify munkatársai

A személyiségekkel készült interjút lefilmezték, majd Meghan feljátszatta a hangján felolvasott kérdéseket a megjegyzésekkel együtt, amihez aztán a hangmérnök a vágószobában hozzákeverte a válaszokat. Erről a Podnews weboldal számolt be, amely azt állítja, hogy több forrás is előterjesztette ezt az állítást.

Múlt héten a Spotify befejezte együttműködését Meghannal és Harry herceggel, akikkel 3 évvel ezelőtt 20 millió dolláros tartalomszerződést írtak alá.

A Podnews webhely szerint néhány interjút az Archetypes podcaston Markle által felvett alkalmazottak készítettek, a kérdéseket ezt követően rögzítették és szerkesztették. A Podnews azonban elismeri, hogy fogalma sincs, melyik epizódokról volt szó. Meghan csak tizenkét részt vett fel.

Tavaly augusztusban a podcast vendége, Allison Yarrow, egy New York-i újságíró elárulta, hogy nem Meghannel, hanem produkciós cégének egyik tagjával beszélt, amikor interjút készült vele az Archetypes részére. Allison megjelent a To B or not to B? című műsor egyik epizódjában. Az interjú felvétele után elárulta, hogy egy Farrah Safarfi nevű hangmérnökkel csinálta, és nem Meghannal.

Nový Čas/para