Kiderült, milyen tulajdonságokkal kell rendelkezni ahhoz, hogy valaki gazdaggá, akár milliomossá is váljon

A pszichológusok a gazdag emberek személyiségjegyeinek elemzésével öt kulcsfontosságú tulajdonságot határoztak meg, amelyekkel ebben az elitcsoportban lévők rendelkeznek.

Az angliai Open University és a Norwegian School of Management kutatói által közzétett tanulmány a mindennapi élet számos tényezőjét vizsgálta. Több mint 3200 résztvevőt vontak be a vizsgálatba, a kutatók teljes vagyonukról és egyéb személyes befektetéseikről kérdezték őket a felmérés során. Bár nem voltak milliárdosok, körülbelül 10,8 százalékuk keresett évente 90 ezer eurót vagy ennél is többet. 23,7 százalékuknak volt az évi összjövedelme 25 ezer euró alatt.

Ezután összehasonlították ezeket a számokat az úgynevezett „öt nagy” személyiségjeggyel, amik a neuroticizmus, az extrovertáltság, a nyitottság, az elhivatottság és a lelkiismeretesség. A tudósok kiderítették, hogy a gazdagabb emberek a következő tulajdonságokkal rendelkeznek:

1. Lelkiismeretesség és felelősség- és szervezettség

2. Kisebb mértékű impulzivitás a pénzköltéssel kapcsolatban

3. Kevésbé valószínű, hogy nagylelkűen odaadja valakinek a vagyonát

4. Kevesebb nyitottság az új tapasztalatokra és nagyobb kötődés a javakhoz

5. Kisebb alkalmazkodóképesség, ami a jó befektetések nagyobb valószínűségével jár

A tudósok azt találták, hogy a lelkiismeretesség pozitív kapcsolatban áll a vagyon nagyságával. Ez azt jelenti, hogy a milliárdosoknak nagy a felelősségérzetük. A gazdagabb emberek sokkal kevésbé voltak neurotikusak és alkalmazkodóképesek. A kutatók szerint az átlagemberek sokkal impulzívabbak, túlárazott dolgokat vásárolnak, és rossz befektetési döntéseket hoznak.