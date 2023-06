Hat nap alatt egy olyan útvonalat "alkottak" a kerékpárosok, ami egy dinoszauruszra hasonlított (FOTÓ)

A kerékpárosok a közép-franciaországi Allier régióban, Meillard faluban kezdték és fejezték be az útvonalat. Hat nap alatt több más kerületen is áthaladtak – számol be a LADbible portál. Nem csak szórakozásból készítették ezt a fajta térképet, hanem nagyon fontos üzenetet is hordozott az útjuk.

Brugère elárulta, hogy társaival fel szeretné arra hívni a figyelmet, hogy még az olyan erős fajok is, mint a dinoszauruszok a bizonyítékai annal, hogy egy erős faj is kihalhat.

"Jelenleg mi vagyunk ennek a környezeti válságnak a fő hozzájárulói és áldozatai, a jövő pedig a mi kezünkben van. A kerékpározás az egyik legjobb módja annak, hogy hozzájáruljunk a pozitív változásokhoz"

– magyarázta.

A férfiak úgy döntöttek, hogy megdöntik a rekordot, miután hallottak egy csoport versenyzőről, akik 2018-ban teljesítették a 761 kilométeres szív alakú túrát. De nem először próbálkoznak ilyen alakú pályát lekerekezni, Brugère, Arnaud, Delorme és Meunier már 2020-ban elkészítette a legelső dinoszaurusz-pályát a Loire régióban. 200 kilométer hosszú volt, és egy Tyrannosaurus Rexet ábrázolt.

So cool Cyclists break Guinness World Record after riding for six days to create dinosaur track https://t.co/ltE4wOXZHtpic.twitter.com/bWRDd9Vx0Q — Shameer Shah (@ShameerDShah) April 19, 2023

A Kerékpárosbarátok népszerűsítik a kerékpározást, mint fenntartható közlekedési módot, és rámutatnak arra is, hogy a kerékpározás jótékony hatással van az egészségre.