Hét fura függőség, amitől tátva marad az ember szája

2010 és 2015 között megjelent a televízióban a Furcsa függőségem (My Strange Addiction) című műsor, melyben bizarr szenvedélybetegeket mutattak. A műsor nagy sikert aratott - írja az Obkec .

Egyes epizódokban megjelentek azok a terapeuták is, akiknek az embereket kellett volna segíteniük szokatlan viselkedésük miatt. Több résztvevőnek mentális, egészségügyi problémái voltak.

Élet gipszben

A 27 éves Kevin folyamatosan gipszet viselt, még akkor is, amikor nem sérült meg. 21 éves kora óta van ez a furcsa szokása, , és 50 ezer dollárt költött a hobbijára. Ő maga is bevallotta, hogy gipszben érzi jól magát és örömet okoz neki. Kevin ezen mániája az általános iskolában kezdődött, amikor beburkolta magát WC-papírba. 12 évesen eltörött a karja, és imádta azt a figyelmet, amit a gipszviselésnek köszönhetően kapott. Felnőttként élvezte, amikor az emberek nyilvánosan megkérdezték tőle, hogy mi a baja. Függőségét eszközként is használta a nőkkel való találkozáshoz.

Függőség a haj lefolyóból való kihúzásától

Még a 28 éves seattle-i Evan is meglehetősen bizarr függőségben szenved. Szívesen húzza ki a hajat a fürdőszobai lefolyókból, és ezt a tevékenységet hetente háromszor is végzi. Valahányszor meglátogat valakit, egyenesen a fürdőszobába megy, hogy kihúzza a haját a lefolyóból. Ez egy időre enyhíti a szorongását, de aztán szégyelli és undorodik tőle. Függősége az apja halála utn alakult ki nála.

Elhullott állatok gyűjteménye

Scott egy magát bevalló fickó, aki a döglött állatok utakról való eltávolítását úzi folyamatosan. Ez azért van, mert szereti az állatokat. Minden nap elhullott állatok után kutatott – esőben vagy napsütésben, éjszaka is. Az egész 1999-ben kezdődött, amikor az út szélén találta meg döglött kutyáját, akit elütött egy autó. Ez olyan reakciót váltott ki benne, ami arra késztette, hogy eltávolítsa az utakról az elhullott állatokat, hogy másoknak ne kelljen kedvenceik után kutatni. Naponta hat órát töltött elhullott állatok keresésével, és egy éjszaka alatt tíz állattetemet gyűjtött össze, és mindegyiküknek megszervezte a temetést. A függősége tönkretette az életét, és antiszociális lett.