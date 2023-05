Kíváncsi a világ egyik legkisebb városára? Nincs nagyon messze Szlovákiától (FOTÓK)

A horvátországi Humról van szó, amely a világ egyik legkisebb városa.

Akár Pulába, akár Fiuméba vezet az útja, szánjon néhány órát Hum meglátogatására. A város, bár kicsi, saját városfalakkal, városkapuval, temetővel és két templommal rendelkezik. Van ott étterem is és két sikátor, amelyekben három tucatnál kevesebb lakos él. Bár Hum városa kicsi területtel rendelkezik, lakói a 16. század óta minden év júniusában városi tanácsot választanak, és ezt a hagyományt a mai napig tartják.

Hum története a kereszténység születésével kezdődött. Jelenlegi megjelenését azonban csak a 11. és 12. század folyamán nyerte el, amikor felépültek az első házsorok, és a város először szerepelt olyan történelmi dokumentumokban, mint például a Castrum Cholm.

Amellett, hogy a világ legkisebb városaként ismert, Hum a Hlahol írás egyik legrégebbi központja is, amely ma is megcsodálható a régi városkapun, amely fogadja a látogatókat, miközben figyelmezteti őket, hogy ne gonosz szándékkal lépjenek be oda.

A város fő látnivalói közé tartozik az 1802-ből származó barokk Szűz Mária Mennybemenetele templom, amely régebbi, 13. és 17. századi templomok alapjain áll. Belül gyönyörű festményeket és öt márványoltárt csodálhatnak meg az odalátogatók. Közvetlenül mellette áll a 16. század közepéről származó, 22 méter magas erődtemplomtorony.