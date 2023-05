Négy nő rejtőzött el az optikai illúzióban - kevesen találják meg őket (FOTÓ)

Az optikai illúziókat pontosan azért hozták létre, hogy tökéletesen megzavarják az emberi agyat, és ez a mostani sem kivétel– számol be a DailyStar portál.

A képet Oleg Shupliak ukrán művész készítette, és sikerült tökéletesen elrejtenie rajta négy nőt. Lehet, hogy ön néhányat könnyen megtalál, de mások megtalálása elég izzadság lehet. A képen egy dús hajú ember látható, aki telefonál és mosolyog. Minden bizonnyal nem okoz gondot az első női arcra rálelni, hiszen ő a domináns szereplője az egész képnek. A maradék három hölgyet nehéz megtalálni.

4 women are drawn in this picture/optical illusion. Drawn by #Ukrainian artist Oleg Shupliak.

Got to find them all, if you can.... pic.twitter.com/BQZB6MU3E8