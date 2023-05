Száz órán át főzött egy séf, hogy bekerüljön a Guinness Rekordok Könyvébe (VIDEÓ)

A főzőmaraton csütörtökön kezdődött és hétfő este ért véget. A műsor rabul ejtette az országot; az emberek lélegzetvisszafojtva nézték, hogy sikerül-e Hilda Bassey rekordkísérlete.

Hilda Bassey a 100 óra alatt fogások egész sorát állította elő; készített afrikai ételeket, például jollof rizst, amely zöldségekkel és hússal készül, sütött akarát, amely egy bablisztből készített nyugat-afrikai különlegesség, de főzött tésztaételeket is.

A 27 éves séfnek 2020 óta saját étterme is van, ahol ő a főszakács és az üzletvezető. Főzőműsora is van, és rajongói tábort vertek a rekordkísérlet helyszínén, hogy élőben követhessék, ahogy Bassey megdönti a világrekordot. Az eddigi leghosszabb, szünet nélküli főzés rekordját egy indiai szakács, Lata Tondon tartotta, aki 2019-ben 87 órán és 45 percen át főzött megszakítás nélkül. Basseynek az ország elnöke és sok más vezető politikus is gratulált teljesítményhez.

A rekordot még hitelesíteniük kell a Guinness Rekordok Könyve illetékeseinek, mielőtt hivatalossá válik, és bekerülhet a világrekordok közé.



