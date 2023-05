Egy férfi azt állítja, hogy egy időgéppel elutazott 8973-ba - elárulta mit látott (VIDEÓ)

Küldetése során mindenféle fantasztikus dologgal találkozott, köztük telepatikus robot-ember hibridekkel, akik állítólag örökké élnek. William szerint a brit kormány által támogatott titkos projektről volt szó – számol be az Inquisitr portál.

William hozzátette, hogy el sem akart menni onnan. Szerinte nem volt bűnözés, konfliktus, szegénység vagy betegség, mert mindenre volt gyógymód. Állítólag az akkori lakosok kiborgokra hasonlítanak, és bár szerinte kissé furcsán néztek ki, ezeknek a lényeknek nagyon nagy szívük volt, igazán kedvesen viselkedtek vele. Elmondása szerint a kiborgoknak szokatlanul nagy fejük, szemük és kicsi a szájuk van. És ami a legfontosabb, halhatatlanok. A férfi úgy véli, hogy ezek lények emberi lények közvetlen leszármazottai voltak, és bár telepátiával kommunikáltak, angolul beszéltek vele.

"Mindannyian folyékonyan beszéltek angolul. Olyan chipet ültettek beléjük, amely azonnal átvizsgálja az agyat, és lefordítja a szavakat arra a nyelvre, amelyet a legjobban ismertek"

– magyarázta.

William szerint 1981 óta létezik olyan technológia, amely lehetővé teszi az időutazást.

Úgy véli, hogy erkölcsi felelőssége van abban, hogy felhívja a figyelmet az időutazás nagyon is kézzelfogható valóságára. Megjegyezte, hogy a nyilvánosságnak joga van tudni róla, és 2028-ra mindannyian akadály nélkül utazhatunk majd térben és időben is, és ebben a fizika törvényei sem akadályozhatnak meg bennünket. A férfi a 3000-be is "elutazott" egy hengeres időgéppel.