Megette a diák a múzeum kiállítótermének falára ragasztott, 120 ezer eurót érő banánt (FOTÓ+VIDEÓ)

Korábban néhány ember ugyanezt tette. A mű "alkotója" azonban megjegyezte, egyáltalán nem haragszik rájuk.

Furcsa eset történt a dél-koreai Szöul városának egyik múzeumában. Egy Noh Huyn-soo nevű művészethallgató ezután meglátogatott egy „komikus” című kiállítást, amelyen egy falra ragasztott banán volt látható. Ezt az alkotást 2019-ben készítette Maurizio Cattelan olasz művész, és a szakértők becslése szerint értéke meghaladja a 120 ezer dollárt.

Huyn-soo azonban úgy döntött, hogy leveszi a falról a banánt, meghámozta és megette a múzeum látogatói szeme láttára. A gyümölcs elfogyasztása után meg sem próbálta leplezni tettét, visszaragasztotta a héját a falra.

