1650 éves a világ legrégebbi palackozott bora - és még mindig iható (FOTÓ)

1867-ben fedezték fel a mai Németország területén, Speyer városában egy római nemes és egy nemesasszony sírjának feltárása során – számol be a LADbible portál.

Első pillantásra a palack egyáltalán nem tűnik vonzónak, és kevesen mondanák, hogy ritka bor van benne. Régebben az olívaolajat a bor tartósítására használták, így az ital tökéletesen védett volt a levegővel szemben. A palack több mint 100 éve látható a speyeri Historisches Museum der Pfalzban. A szakértők soha nem nyitották ki, és senki sem kóstolta meg az italt. Ha így tennének, a bor elveszítené eredeti tulajdonságait, és elpusztítanák ezt a figyelemre méltó felfedezést.

