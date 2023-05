Hatalmas bulin ünnepli megkoronázását III. Károly király

A brit BBC Studios közzétette annak a hatalmas színpadnak a tervét, amelyen négy nap múlva koncertet adnak az újonnan megkoronázott III. Károly tiszteletére. A windsori kastély területén található, és jelenleg felújítás alatt áll.

A BBC szerint a látványos installáció már 95 méter széles. A színpadot az Egyesült Királyság lobogójának formájára tervezték. Több szinttel rendelkezik. A színpad felett egy ovális installáció is található nagy paravánnal, amely „a nemzetet védő koronát szimbolizálja”.

A vasárnapi koncerten húszezer vendég – köztük a brit királyi család – vesz részt. Több sztár, például Katy Perry, Lionel Richie vagy Andrea Bocelli olasz tenor. a brit Take That együttes is fellép. Tom Cruise és Joan Collins színésznő is feltűnik a koncerten előre felvett kisvideókban. Érdekes módon a bennük szereplő híres arcok kevésbé ismert tényeket árulnak el a királyról az esemény során.

Nový Čas/para