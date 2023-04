Elárverezik Freddie Mercury személyes dolgait - köztük van a We Are the Champions dalszövege is

Freddie-vel 1970-ben ismerkedett meg, amikor 19 éves volt, de előtte randizott a Queen gitárosával, Brian May-jel, de mégis kollégájával lett jóban. Hat évig alkottak egy párt, egészen addig, míg Freddie be nem vallotta Marynek, hogy meleg. De ez sem gátolta meg őket, hogy jóban maradjanak, Mary lett a legendás énekes egyik legközelebbi barátja, aki betegségében sem hagyta magára.

Mary Freddie alála után kerülte a nyilvánosságot. A kensingtoni házat, amelyet ráhagyott, ugyanolyan állapotban tartotta, mint amilyen 30 éve volt. Híres művészek, például Picasso munkái vannak benne, amelyeket szintén elárvereznek.

Az aukció szeptemberben kerül megrendezésre, de előtte kiállítják a gyűjtemény darabjait. Júniustól fokozatosan jelennek meg New Yorkban, Los Angelesben és Hong Kongban is. A mindennapi életben használt holmik, vagy a turné kellékei mellett kéziratait is elárverezik - köztük van a We Are the Champions című dalszövege is, amiket Mercury akkordokkal is megjelölt. Ennek árát 230-340 ezer euróra becsülik.

Nový Čas/para