Mentő vitte a börtönbe Galambos Lajost

Mentőautó szállította a mulatóssztárt a baracskai börtönbe délelőtt 10 óra körül – írja a Blikk.

Galambos Lajosnak igencsak megromlott az egészségi állapota az utóbbi időben, éppen ezért a büntetése halasztását is kérvényezte a bíróságtól. Orvosi papírjait befogadták, azonban ennek ellenére nem ítélték meg olyan súlyosnak a problémáit, hogy ne vonulhasson be, így első és másodfokon is elutasították a halasztási kérvényét.

"Egy mentőautó hozta a börtönhöz. Nem szirénázott, csak csendben begurult vele. Annyit még láttam, hogy Lajcsi megtörten, görnyedve szállt ki a mentőautóból és egy oxigénpalackot is húzott maga után" - mondta a lapnak egy baracskai szemtanú, amit később a zenész ügyvédje is megerősített a Blikknek.



(blikk)