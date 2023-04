Létezik egy vízesés, ahol a víznek el kellett volna tűnnie egy lyukon keresztül, de ez nem történt meg - évtizedekig tartott még kiderítették ennek az okát (FOTÓ)

Míg a víz nagy része átfolyik a vízesésen, és lefelé folyik tovább, jelentős része a lyukba ömlik, ahol sokak szerint egy pillanat alatt eltűnik. Amint arról az IFLScience portál is beszámolt, a tudósok évtizedek óta nem tudták kideríteni, hogy hova kerül ez a sok víz.

A big hole in the river Devil's Kettle (Minn). 1 of the creepiest bodies of water in the world. Some locals believe after the water disappears it flows to Canada. Some people have tested throwing objects into the water & waiting for them to reappear below without success. Wild! pic.twitter.com/Sz1CvgRsLS