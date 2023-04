Rengeteg furcsa törvény van a világ néhány országában - az egyikben például nem lehet rágogumit rágni, börtön is járhat érte

Mint az IndiaTimes portál írja, minden ország saját akarata szerint alkot törvényeket. Ha külföldre szeretne utazni, körültekintően kell informálódni az ottani törvényekről.

DNS teszt, ha nem takarítasz a kutya után

Az olaszországi Capri szigetén a hatóságok elkötelezettek amellett, hogy a helyet ne csak a látogatók, hanem a lakosok számára is tisztán tartsák. Emiatt a kutyatulajdonosoknak takarítaniuk az utcákat, ha kutyájuk piszkít, ami nem is olyan szokatlan. Ha ezt nem teszi meg, akkor DNS alapján felkutatják, és a gazdi akár 2 ezer eurós büntetést is kaphat.

Nincs rágógumi

Szingapúrban tilos a rágógumi értékesítése, birtoklása és rágása. Ez a törvény 1992 óta van érvényben az országban. A rágásért akár két évig terjedő szabadságvesztéssel és 90 ezer eurós pénzbírsággal is büntethető. Ennek oka nem csak a rágógumi egészségügyi kockázatai, hanem a környezet károsítása is, mivel amiatt aggódnak, hogy a rágóuminak környezetkárosító hatása van, mivel állítólag lassan bomlik le.

Lee Kuan Yew volt miniszterelnök a BBC-nek adott interjújában szembesült azzal az információval, hogy a rágógumi segíti a kreativitást. De az volt erre a reakciója, hogy a rágógumi rágása bűncselekmény, és akinek szüksége van valami rágnivalóra, hogy kreatívabb legyen, az egyen meg egy banánt. A törvényt 2004-ben módosították, amikor a kormány engedélyezte a rágógumi orvosi árusítását, és azt is csak orvosi receptre kapható.

Éjszakai WC-öblítés

Svájcban az éjszakai WC-öblítés zajterhelésnek számít. Ha ön azok közé tartozik, akik felébrednek az éjszaka közepén, kimennek a mosdóba, és még lakótársai is vannak, legyen óvatos. Ha este 10 óra után lehúzza a WC-t, valószínűleg bűncselekményt követ el.