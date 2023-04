A világ legnagyobb hajója 40 ezer ember lakhelyéül fog szolgálni - iskolák és munkahelyek is lesznek rajta (FOTÓ)

Soha ne fejezné be az útját, és csak akkor állna meg, ha olyan utánpótlásra van szüksége, amelyet repülőgépen nem lehetett leejteni. A hajó teljes felső fedélzete egy hatalmas sík kifutópálya lesz, ahol a repülőgépek megállhatnak turistákat és állandó lakosokat szállítani. Emellett iskolák, üzletek, kórházak, gimnáziumok és éttermek is lennének a fedélzeten – számol be a The Sun portál.

Az utasok szállítása az egyes 25 fedélzet között a fedélzeti mérőrendszerrel történik. A fejlesztők azt remélik, hogy a hajónak 40 000 állandó lakója lesz, 30 000 napi látogatóra, 10 ezer szállodai vendégre és 20 ezer alkalmazottra számítanak. Ha szeretne ezen a hajón lakni, a nyílt tengerre néző luxuslakásokért 10 millió eurót is kell majd fizetni. A fényűzőbb részek mellett szerényebb lakások is elérhetők lesznek, azok 168 ezer euróba kerülnek

A hajók egyes fedélzeteit üveg borítja, a szabad ég alatt elragadó sétányok pedig tökéletes kilátást nyújtanak a hatalmas óceánra. A Liberty Ship várhatóan az egyik legnagyobb ember alkotta építmény, amelyet valaha építettek, méretében felülmúlja az összes többi tengeren és óceánon közlekedő hajót. Jelenleg a világ legnagyobb tengerjáró hajója a Wonder of the Seas, amely ötször kisebb, mint a Liberty Ship.

Az 1990-es években ambiciózus tervek születtek egy ilyen hatalmas hajó megépítésére, és azóta a projekt csak különböző cégek és befektetők között mozog. A hajót Norman Nixon floridai mérnök tervezte, aki 2012-ben meghalt, az eredeti terv jelenleg a Freedom Cruise Line International amerikai cég kezében van.