Mesterséges intelligencia segítségével készített fotóval nyert meg egy rangos versenyt a fotóművész - a férfit megdöbbentette a végeredmény (FOTÓK)

Azonban nem vette át az elismerést, miután elárulta, hogy a fotó mesterséges intelligencia segítségével készült. Alkotásának a "PSEUDOMNESIA: The Electricia" nevet adta, és megnyerte vele a Sony World Photography Awards 2023 díját a kreatív kategóriában. Mint arról a Vice portál is beszámolt, Edgalesen rámutatott, hogy a világ még nincs felkészülve a mesterséges intelligencia erejére, és szerinte erről a problémáról beszélni kell.

Artist Boris Eldagsen AI-generated image PSEUDOMNESIA | The Electricia wins Sony World Photography Awards 2023 but rejects the Award.



He says "AI images and photography should not compete with each other in an award like this. They are different entities. AI is not photography"