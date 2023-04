500 napot töltött egy nő a barlangban - másfél évig nem mosakodott, és túlélt több megpróbáltatást is (FOTÓK)

A nő a 70 méter mély barlangban tornázással, rajzolással és kalapkötéssel töltötte a napjait.

Beatrizt egy csoport pszichológus, kutató és barlangkutatással foglalkozó szakember követte figyelemmel, ám egyikük sem vette fel vele a kapcsolatot. Mosolyogva jött ki a barlangbó, és azt mondta kiváló élményben volt része – írja a BBC.

- ezek voltak az első szavai, miután kijött a barlangból. Beatriz elmondta az újságíróknak, hogy körülbelül két hónap után teljesen elvesztette az időérzékét.

- mondta, hozzátéve, hogy azt gondolta, hogy csak 160-170 napot töltött a barlang mélyén.

A 50-year-old Spanish mountain climber emerged Friday from an underground cave where she spent 500 days in seclusion as part of an experiment on the effects of isolation on the human body Wearing dark sunglasses, Beatriz Flamini smiled and embraced family members who had gathered pic.twitter.com/HgwVGW0WDx