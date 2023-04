Egy férfi be akarta bizonyítani, hogy a Föld lapos - 20 ezer dollárt költött az állítását igazolni akaró kísérletre, de nem az az eredmény született, amit ő szeretett volna (VIDEÓ)

Megalkotta saját lézergiroszkópját, és 20 ezer dollárt költött a megépítésére. Amint arról az Unilad portál is beszámolt, a kísérlet végül bebizonyította, hogy teljesen igazuk volt azoknak a tudósoknak, akik megpróbálták megcáfolni ezt az összeesküvés-elméletet.

#FECoreID

All info here is from a publicly accessible page, on the FECore website.



Bob Knodel

Board Member pic.twitter.com/Q5ZQJOTFlT