Ismerje meg a világ legmélyebb hangú emberét - Guinness-rekorddal is büszkélkedhet (FOTÓ+VIDEÓ)

Olyan mély hangot énekelt ki, amelynek értéke mindössze 0,189 hertz volt, ami akár 7 oktávval is elmarad egy zongora hangjaitól. Storm mondta, hogy születése óta mély hangja van.

The man with the world's lowest voice, Tim Storms, can make sounds our ears can't hear.



