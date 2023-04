Keresse fel a legnépszerűbb filmforgatási helyszíneket - felejthetetlen élményben lesz része (FOTÓK)

Íme, a 10-es lista:

1. Szicília, Olaszország

Szicília tökéletes olasz kiruccanás. Ez egyben a The White Lotus második évadának helyszíne. A sorozat a megagazdagok zűrzavaros kalandjairól szól.

A San Domenico-palota ( a filmbeli White Lotus üdülőhely), a sziklateőn elhelyezkedő luxusszálloda gyönyörű kilátást nyújt az Etnára és az óceánra.

Fotó: Tripadvisor

A szállodán kívül látogassa meg Taormine egyes helyszíneit is, beleértve az ókori színházat is, amelyet a Krisztus előtti 3. században építettek (koncerteket is nézhet ott). A fagyizást se hagyja ki, sétáljon egyet a Corso Umbertón, a város forgalmas főutcáján. Ha kíváncsi vulkanikus szőlőültetvényekre is, akkor nyugodtan fizessen be egy privát borkostolóra.

2. Alberta, Kanada

A The Last of Us posztapokaliptikus tévésorozat a kanadai államban játszódik. Ajánlatos bejárni Calgary belvárosát, vagy utazzon el Edmontonba, ahol olyan látnivalókat fedezhet fel , mint a Calgary Courts Center és az Alberta Legislature Building. Ezek azok a helyszínek, amik a sorozatban is feltűnnek.

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

Canmoret se hagyja ki. Ez a Tommy településeként ábrázolt varázslatos hegyi város a The Last of Us szereplőinek kedvenc helye. Ajánlatos júnisutól augusztusig odautazni, ugyanis akkor a legkellemesebb az idő. Ha már arrafelé jár, látogasson el a Waterton Lakes Nemzeti Parkba is.

3. Bukarest, Románia

A Netflix legutóbbi, The Addams Family spin-offja a vermonti Jerichoban játszódik, azonban a forgatás nagy része Bukarestben zajlott

A neogótikus Nevermore Academy belső tereiben játszódó jelenteket a Casa Niculescu-Dorobantu és a Palatul Monteoru történelmi házaiban forgatták.

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

Bukaresttől kétórás autóútra van a Cantacuzino kastély, ami látogatható, és ahol kiállítások is vannak. A Bukaresti Botanikus Kertben is forgattak. A helyszínen rengeteg fenyőfa magasodik az égbe, gyógynövényes kert is található ott



4. Atlanta, Egyesült Államok

A Fekete Párduc szuperhősfilmet az egyesült államokbeli városban forgatták. Ajánlatos felkeresni a a High Museum of Artot, ahol l Erik Kilmonger ellop egy vibránium fegyvert.

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

Harminc percet kell utazni azért, ha látni szeretné a Bouckaert Farm Chattahoochee Hillst, ahol Dora Milaje és a Border Tribe harcolt. Látogasson el még a Brunswick-i Mary Ross Waterfront Parkba is, ahol a Wakanda Forever néhány hajós és víz alatti jelenetét forgatták. Termelői piac is van a közelben.

5. Galway, Írország

A sziget szellemei (The Banshees of Inisherin) egy sötét vígjáték a barátságról.

Míg Inisherin egy kitalált sziget, Inishmore nem. Ez a legnagyobb Aran-sziget Galway megyében gyönyörű tájjal, hatalmas zöld mezőkkel és ősi településekkel. Ott van a Dun Aengus, amely helyszín szintén szerepel a filmben.

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

Ha el szeretne jutni Inishmore-ba, akkor oda Galway-ből komppal kell mennie. Ha már ott van, ne hagyja ki a csodás látványt nyújtó Moher-sziklákat, amik ugyan nincsenek benne a filmben, de bűn lenne kihagyni, mert csodás látványt nyújtanak.

6. Euboia, Görögország

A második legnagyobb görög sziget a kétszeres Arany Pálma-díjas Ruben Östlund A szomorúság háromszöge című szatirikus vígjátékának fő forgatási helyszíne volt. A filmben egy luxushajó utasainak és legénységének egy része egy lakatlan szigeten rekednek – a felvételt az Euboea-sziget Chiliadou strandján forgatják.

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

A kavicsos tengerparton buja a növényzet, magas hegyek, sziklás tájak és még titkos barlangok is találhatók. A Chiliadou strand népszerű a kempingezők körében, és van egy nudista rész is a parton. Euboea fővárosa Khalkis másfél órás autótútra van a strandtól. Ott a legnépszerűbb látnivalók közé tartozik a Karababa-kastély, a Vörös Ház és a Khalkis-híd, ahol egy érdekes árapály-jelenség látható, mégpedig a víz irányának hatóránkénti változása.

7. Los Angeles, Egyesült Államok

A The Fabelmans című dráma számos fontos jelenetét Los Angelesben forgatták Swing a Zuma Beach mellett.

Fotó: Unsplash

A filmben szereplő színház az ikonikus Orpheum Színház. A színház adott otthont az America's Got Talent forgatásának is! Los Angeles számos ikonikus film helyszíne.

8. Busan, Dél-Korea

Dél-Korea nyüzsgő kikötővárosa strandjairól, templomairól és friss tengeri ételeiről ismert. Itt forgatták a 2022-es dél-koreai nagy sikerű romantikus misztériumfilm, a Távozás mellett döntött című film nagy részét is.

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

Ez a díjnyertes film egy lebilincselő szerelmi történetet mutat be egy nyomozó és gyanúsítottja között.



9. Róma, Olaszország

Rengeteg ikonikus filmet forgattak az olasz fővárosban, ahogy nemrég a Halálos iramban franchise legújabb részét is.

Az előzetesben Vin Diesel az ókori Colosseum és más római helyszínek, például a Ponte Umberto I és a Giuseppe Garibaldi tér előtt áll. Keresse fel a Colosseumot egy túrűn belül, amely olyan területekre vezet, amelyek általában nem látogathatók.

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

A filmet egy Castelli Romani nevű városban, ami egyórás autóútra található Róma központjától. Ha nyáron megy, semmiképp se hagyja ki az Virágfesztivált, amit júniusban rendeznek.

10. Hirosima, Japán

A 2022-es Oscar-díj legjobb nemzetközi játékfilmje, a „Drive My Car” egy szomorú színházi rendező útját követi nyomon. A filmet teljes egészében Japánban, és többnyire Hirosimában forgatták. A filmben látható az az Akinada híd, ahonnan lenyűgöző kilátás nyílik a környező szigetekre.

-illusztráció- (Fotó: Wikimedia Commons)

További forgatási helyszínek közé tartozik a Hirosima Peace Memorial Park (ahol a színházi előadók próbáltak) és a Hirosima Orizuru Tower (ahol a stáb az Aioi-dori sugárúton haladó autót rögzítette). A Grand Hotel Hroshimából pedig láthatja a hirsimai kikötőt, sőt a szálloda privát mólóját is használhatja.

Tripadvisor/para