Megható videót tett közzé a súlyos beteg Bruce Willis felesége - így emlékezett meg 14. házassági évfordulójukról (VIDEÓ)

A pár 2009-ben házasodott össze először, a képek a tizedik évfordulójukon készültek, amikor megújították esküvői fogadalmukat.

A videóban az látható, hogy a házaspár az esküjük megújításán vesz részt családjukkal és barátaikkal együtt.

Az év elején jelentette be a színész családja, hogy a 68 éves színésznél frontotemporális demenciát (FTD) diagnosztizáltak. Családja, köztük volt felesége, Demi Moore is megosztotta a szívszorító hírt a közösségi médiában, és hosszan számolt be a színész állapotáról. Válaszul a rajongók szeretetükről és támogatásukról biztosították őt. A februári bejelentés óta a család egyre több emléket oszt meg a család megoszt a diagnózis előtti és utáni életéből.

Ezt a legújabb videót Emma felesége tette közzé, aki egy kedves feliratot is írt a különleges napra emlékeztetve. A rövid klipben a Die Hard sztárja és felesége látható, amint fogadalmat tesznej, miközben két kislányuk virágszirmokat szór.

Az egész család fehérbe öltözött, és boldognak tűnnek, amikor a szeretteikkel együtt ünnepelnek egy ismeretlen helyen, amelyről Emma felesége azt mondta, hogy „ugyanaz a hely”, ahol először megtették fogadalmukat.

Emma a következőt írta a poszthoz:

„A 10. házassági évfordulónk alkalmából úgy döntöttünk, hogy megújítjuk fogadalmainkat ugyanott, ahol 2009-ben mondtuk ki az igent. Nagyon örülök, hogy sikerült. Ragadjatok meg minden alkalmat, hogy találkozzatok és együtt ünnepljetek a családotokkal, a barátaitokkal. Ezek olyan pillanatok és gyönyörű emlékfoszlányok, amelyeket egy életen át megőriz az ember. És ezeket az emlékeket biztonságban és életben tarthatjuk azok számára, akik esetleg nem képesek rá.”

Nový Čas/para