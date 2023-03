Több mint 571 ezer eurónyi értékben lopott ruhákat üzletekből egy nő, majd reklamálva visszavitte azokat

Narinder Kaur több százezer fontot keresett meg csalással. Ezzel egy időben több üzletet is kirabolt, miközben az ellopott árut vsszavitte az üzeletkebe reklamáció miatt. Mint a LADBible portál is beszámolt róla, szigorú büntetés vár rá a tettéért, az ügyészség pedig megerősítette, hogy kérni fogja a bíróságtól, hogy a nő adja vissza az összes ellopott pénzt.

Kaur, aki a Nina Tiara nevet is használta, az ügyészek szerint "teljes munkaidőben" csalt. Négy év alatt több mint 1000 hamis visszatérítési kérelmet nyújtott be üzletekben az Egyesült Királyságban.

Narinder Kaur was caught on CCTV at a TK Maxx store Photo: CPS

Narinder Kaur became a full-time shoplifter who stole items from retailers then claimed refunds on the items she stole, making at least £227,000 over a four-year period in a nationwide scam. pic.twitter.com/Fkuv9A2bNX