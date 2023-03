Élő adásban esett össze a meteorológus (VIDEÓ)

A meteorológus pupillái tágra nyíltak, szemei fennakadtak, majd az előtte lévő asztalra borult, onnan pedig a földre zuhant.

Műsorvezető-társai, Nichelle Medina és Rachel Kim csak néhány másodperc után vette észre, hogy mi történt, majd a készítők gyorsan lekevertek egy reklámszünetet.

