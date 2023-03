Szaúd-Arábiában egy hatalmas kockát építenek fel a homokdűnék közelében - az épületben különféle szolgáltatásokat vehetnek majd igénybe az odalátogatók (VIDEÓ+FOTÓ)

A közösségi oldalakon is megjelentek az első képek az egyik tervezett építkezésről, az egyik felvételen egy hatalmas kockás látható.

Bin Szalman elmondta, hogy az ország egy új régiót akar létrehozni Rijád délnyugati részén, egy több mint 31 négyzetkilométeres területen. A terv szerint a helység központja egy Mukaab nevű építmény lesz. Egy óriási kockáról van szó, ami elég masszív lesz ahhoz, hogy 20 Empire State Building méretű épület elférjen benne. Az eredeti felhőkarcoló 381 méter magas, területe pedig több mint 8 ezer négyzetméter.

A gateway to another world: #TheMukaab will be the world’s first immersive, experiential destination. Large enough to hold 20 Empire State Buildings, the global icon will feature innovative technologies to transport you to new worlds. #NewMurabba https://t.co/5R4DqQdPyS pic.twitter.com/vr9M8cTI1I

Ez az építmény egy óriási toronnyal, homokdűnék mellett lesz megtalálható, gigantikus hologramokkal és gyönyörű kilátással a régióra különféle szolgáltatásokkal az odalátogatók számára.

MBS wants to create a new Ka'ba called the Mukaab that is cube shaped also in Saudi. In a video announcing the project there are ZERO symbols of Islam. Don't forget NEOM city that'll have beaches & alcohol. Only a blind man pretending to be sleeping can't see where this is going pic.twitter.com/DvTZ0WKA8E