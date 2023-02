Ismerje meg a világ legszennyezettebb és legveszélyesebb helyét - 5 perc tartózkodás ezen a területen az ember életének végét jelentheti (VIDEÓ+FOTÓ)

Karacsaj csak Borisz Jelcin akkori orosz elnök rendeletének aláírása után vált szabadon megközelíthető területté.

Ha ön öt percet is a tóparton töltene, halálos dózisú sugárzást kapna a szervezete (600 röntgen). Ha egy órát is ott tartózkodna, akkor ön nem jutna haza élve.

Ez a hely nemcsak a legveszélyesebb, hanem a világ egyik legszennyezetteb helye. A mérgező tó, amely radioaktív hulladéklerakó volt, nemcsak a környező területeket, a levegőt és a vizet pusztította el, hanem a közelében élőket is. A közelben lakók körében 21 százalékkal nőtt a rákos megbetegedések, 25 százalékkal a születési rendellenességek és 41 százalékkal a leukémiás megbetegedések száma.

7. LAKE KARACHAY

