Ismerje meg a világ 100 legrosszabb ételét

A rangsorban egy szlovák étel is szerepel - a 75. helyen álló liptói szalámi, de ott van a rizspuding is (26.), ami a cseh és szlovák iskolai étkezdék egyik jellegzetes étele. A vadászszalámi (96.) vagy a halleves (25.) további élelmiszerek, amelyekkel Csehország is hozzájárulta a rangsorhoz.

A lista több ezer olyan ínyenc személy értékelése alapján állt össze, akik szeretnek új ízeket felfedezni, és a világ több országában jártak már. A sorrend időről időre változik, de főleg az első tízben többnyire ugyanazok az ételek szerepelnek.



A sovány tejből készült hagyományos norvég sajt, a Gamalost (régi sajt), amelyet már a vikingek is ismertek, jelenleg az 1. helyen áll. A második helyet a hagyományos izlandi Hákarl (erjesztett cápahús) szerezte meg.

A harmadik az Indigirka halsaláta, amely a szibériai Jakutszk régióra jellemző. A legjobb tízbe egy gyümölcs is "beküzdötte" magát, mégpedig az Andokból származó Anona, amely leginkább a portugáliai Madeira szigetéhez kötődik. Az Taste Atlas úgy írja le az ízét, mint valami ananász, banán és eper között, ami egyáltalán nem hangzik rosszul.



Az ötödik helyet a sajtos mártogatós szerezte meg, amit először 1952-ben készítettek az Amerikai Egyesült Államokban, és gyakran nachos kukorica chipsekkel együtt fogyasztják.

A TOP 10-be bekerült még a kanadai pizzapite, a délkelet-ázsiai sült pók, a francia ánizscukorka, a svédországi erjesztett Surströmming hering és Angliából az ördögvese (bárány).

A teljes rangsort ITT tekintheti meg.