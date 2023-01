Ketten dolgoznak, mégis egy embernek járó fizetést kapnak a sziámi ikrek - alig tudnak megélni a kapott pénzből

A sziámi ikreknek két törzsük, két fejük és négy karjuk, de csak két lábuk van. Mindketten dolgoznak, de ami a legjobban zavarja őket, hogy csak egy fizetést kapnak.

Közvetlenül születésük után az orvosok azt javasolták, hogy válasszák szét őket. Végül ez nem történt meg, mivel egy ilyen műtét túl kockázatos volt. Ha az orvosok szétválasztanák őket, egyikük szinte biztosan meghalna. A szülők végül nem engedték, és megtagadták a műtétet. A 19 éves testvérek, Sohna és Mohna rendkívül hálásak ezért a döntésért, annak ellenére, hogy szüleik elhagyták őket.

