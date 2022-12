Elon Musk rengeteget változott az évek során - egy plasztikai sebész szerint nagyon mélyen a zsebébe nyúlt a milliárdos üzletember

Állítólag legalább négyszer esett át hajátültetésen. A sebészeknek meg kellett igazítaniuk a megereszkedett bőrt a nyakán. Westreich szerint azonban Musk ezen a nyáron is kés alá feküdt.

„Azt hiszem, Elon gondoskodott arról, hogy rendesen nézzen ki a haja, a szeme és a nyaka alatt lógó bőrét is megműtette. Az év elején furcsán nézett ki, amikor észrevette, hogy milyen duzzanat jelentkezik a nyaki műtét után. Azóta felépült, és úgy tűnik, nincs többé az a furcsa teltség a nyaka alatt. Ha elvégeztetné a nyaki karcsúsítást, az akár 60 ezer euróba is kerülhet, de úgy is dönthetett volna, hogy töltőanyagot tetessen a szeme alá, ami körülbelül 10 ezer euróba kerül. Elon hajvonala egyébként úgy tűnik, hogy az évek során legalább négyszer változott, amire körülbelül 40 ezer eurót költhetett”