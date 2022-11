KÍSÉRTETIES FELVÉTEL: A biztonsági őr azt mondta, hogy egy idős nőt fogadott a szanatórium előcsarnokában - az asszonyról kiderült, hogy előző nap meghalt (VIDEÓ)

A videón egy épület biztonsági őre látható az előcsarnokban. A LADBible portál arról számolt be, hogy a férfi új pácienst szeretett volna üdvözölni, de a talált információk szerint a lány előző nap meghalt. A felvételen ugyanakkor az őrön kívül senki más ne látható, és ez felkeltette a gyanút, hogy talán szellemről van szó.

A biztonsági kamera felvételein egy biztonsági őr ül a hallban. Hirtelen kinyílik egy automata tolóajtó, és egy férfi feláll a székéből. Később a sorompóhoz lép, és úgy tűnik, hogy beszél valakivel. Végül odamegy a tolószékekhez, kihúz egyet, majd visszateszi. Bár a biztonsági őr viselkedése értelmetlennek tűnik, azt állította, hogy új pácienst fogadott, és tolószéket ajánlott neki, hogy ne okozzon nehézséget számára a mozgás. A kamerafelvételen azonban rajta kívül senki sem látható.

Az eset után a biztonsági őr elmondta, hogy november 11-én egy idős nő ment be a bejárati ajtón, és orvoshoz fordult, akinek közben feljegyezte a nevét egy papírra. Néhány óra múlva elment megnézni az idős asszonyt, és azt észlelete, hogy az orvosok nem látták őt. Ezért felhívta a mentőket, hogy megtudják, mi történik, és megadta a beteg nevét. Közölték a biztonsági őrrel, hogy a nő előző nap meghalt.

Was a real ghost caught on camera? A video from Finochietto Sanatorium in Buenos Aires, Argentina, shows a security guard having a conversation with an invisible figure and shows her direction toward the doctor's room. pic.twitter.com/mjLXAsvGUT