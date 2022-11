Ez az optikai csalódás összezavarta az embereket, sőt, szédülést is okozott (FOTÓ)

A színek, a fények és a különböző formák kombinációi rávehetik az agyunkat arra, hogy olyan dolgokat is érzékeljen, amelyek valójában nem is léteznek

Egy érdekes kép ugyanezt teszi, zöld vonalakat mutatva, amelyek egy nagy rácsot alkotnak. Az Indy100 portál szerint ezek a vonalak mind egyenesek, de a mi a szemünkkel íveltnek látjuk azokat. Miért hullámosak egyes vonalak a képet nézve?

A képet tavaly decemberben Lesha Porche amerikai illusztrátor készítette. Munkájában művészi játéktérképekkel és az említett optikai csalódásokkal is foglalkozik. Ennek a rejtvénynek a népszerűsége olyan közösségi oldalakon kezdett növekedni, mint a Twitter vagy a Reddit, ahol sok felhasználót megzavart, sőt meg is szédített.

Idén október végén ez a bizonyos kép újra megjelent a Twitteren, ahol az egyik felhasználó posztolta.

- írta a posztra, amely csaknem 306 ezer lájkot sikerült összegyűjtenie.

Az ábrán hét pár függőleges és vízszintes vonal látható, amelyek egyenlő oldalú négyzeteket alkotnak. A rács között egy statikus szürke háttér is látható, amelyben apró figurák vannak elrejtve.

