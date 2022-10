Beszínezte a házaspár a vízesést - így akarták elárulni a jelenlévőknek születendő babájuk nemét, ivóvízszennyezéssel gyanúsítják őket (VIDEÓ)

Az eset negatív megjegyzések hullámát váltotta ki a közösségi médiában, ahol a lakosok felszólították a hatóságokat, hogy lépjenek ezzel az üggyel kapcsolatban.

A LADBible megerősítette, hogy a terület illetékeseinek tesztelniük kell a vizet, hogy megállapítsák, alkalmas-e a rendszeres használatra. Azt is mérésekkel határozzák meg, hogy a pár milyen termékeket használt a vízesés színezésére.

A szeptember 25-én a közösségi médiában megjelent videó felvételein nagyjából 50 résztvevő is látható azon a partin, ahol a leendő szülők felfedté közös babájuk nemét. A helyi lakosok családot környezetszennyezéssel vádolták, ezért felszólították a hatóságokat a vegyék őrizetbe a házaspárt természetellenes bűncselekmény miatt.

- jelentette ki Vanessa Costa környezetvédő.

