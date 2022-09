Rátaláltak a világ legcsendesebb helyére, ahol olyannyira nincs zaj, hogy az ember még a saját szívdobbanását is hallja (FOTÓK+VIDEÓ)

A tudósok szerint a hawaii Maui szigetén található Haleakalā kráter a bolygó legcsendesebb helye – írja az IFLScience portál.

Egy alvó vulkán tetején van, amely a sziget szárazföldi részének körülbelül 75 százalékát borítja. A hang intenzitása a hatalmas üregben olyan alacsony, hogy a látogatók állítólag hallják saját szívverésüket.

Nem tudni biztosan, hogy valóban ez a hely a legcsendesebb a világon, de számos egyedi funkcióval büszkélkedhet.

The Haleakala National Park in Hawaii. The sound engineer Gordon Hempton, discovered that the crater of the volcano there was the quietest place on earth. "Go placidly amid the noise and the haste, and remember what peace there may be in silence." Opening line of the #Desiderata pic.twitter.com/8NFiBhoICd