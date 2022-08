Megjelent Britney Spears és Elton John közös dala (VIDEÓ)

Nem sokkal ezután az Instagramon azt állította, hogy nem tér vissza a zenéhez, mert fél a szakmától. Végül azonban beleegyezett, hogy Elton Johnnal dolgozzon, és 6 év kihagyás után először kiadott valami újat.

A Hold Me Closer három Elton-klasszikust – a Tiny Dancert, a The One-t és a Don't Go Breaking My Heart – egyesíti egy dalban. Spears és John mindvégig egy hangon énekelnek, nem teremtenek harmóniákat, vagy külön erős szólókat alkotnak, így nehéz felmérni, változott-e a popdíva hangja. A tipikus "babás hang" azonban jelen van.

A dal hangzása a Cold Heart című, immár világméretű slágerre emlékeztet, amelyet Dua Lipa Johnnal énekelt. Tavaly a dal egy időre világelső lett. A fiatalabb generációk így megismerik a zenei legendát, a fiatalabb művészek pedig nagyobb elérésre számíthatnak a rádióban, de a streaming platformokon is.

Spearst közvetlenül Elton John kereste meg, hogy működjön együtt, és ő beleegyezett (John a kedvenc zenésze).

"Fantasztikusan énekelt"

- kommentálta a felvételt John. A Guardian szerint elégedett volt az együttműködéssel, és elmondta, hogy Spears profi és jól énekel.

Sőt, ő maga is tudja, milyen rossz lelkiállapotban lenni:

„Britney összetört. Én is összetörtem, amikor abbahagytam az ivást. Szörnyű helyen voltam. Átmentem ezeken az érzéseken, és borzalmas volt. Szerencsére 32 éve józan vagyok, és a legboldogabbnak érzem magam."

Ezért is dönt úgy, hogy fiatal művészeken segít, és "Elton bácsiként" emlegeti magát.

