Johnny Depp: "Veritas numquam perit. Az igazság soha nem vész el”

„Hamis, nagyon súlyos és büntetőjogi vádak értek a médián keresztül, ami gyűlöletkeltő tartalom végtelen özönét indította el, bár soha nem emeltek vádat ellenem. Ez már kétszer is körbeutazta a világot egy nanoszekundum alatt, és földrengésszerű hatással volt, van az életemre és a karrieremre. És hat évvel később az esküdtek visszaadták az életemet. Ezt igazi alázattal fogadom. A döntésemet, hogy folytassam ezt az ügyet, jól tudva, hogy milyen komoly jogi akadályokkal kell szembenéznem, és hogy az életemet világszerte követni fogják, hosszas gondolkodás után hoztam meg. A kezdetektől fogva az volt a célom, hogy feltárjam az igazságot, függetlenül az eredménytől. Az igazság kimondásával tartoztam a gyermekeimnek és mindazoknak, akik kitartóan támogattak engem. Megnyugvást érzek, hogy ezt végre sikerült elérnem. Lenyűgözött és lenyűgöz a szeretet, a hatalmas támogatás és kedvesség, amely a világ minden tájáról érkezett felém. Remélem, hogy az igazság kimondására irányuló törekvésem segített másoknak, férfiaknak vagy nőknek, akik az én helyzetemben találták magukat, és hogy az őket támogatók soha nem adják fel. Azt is remélem, hogy a bíróságokon és a médiában is visszatér az az állapot, hogy valaki ártatlan, amíg a bűnösségét be nem bizonyítják.A legjobb időszak még hátravan, és végre elkezdődött egy új fejezet. Veritas numquam perit. Az igazság soha nem vész el”