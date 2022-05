A brazil elnök azt üzente Leonardo DiCapriónak, hogy fogja be a száját

Ezúttal a brazil elnök szólt be a hollywoodi sztárnak Bolsonaro, arra kérte a hollywoodi DiCapriót, hogy fogja be a száját.

Az előzményekről tudni tudni kell, hogy Leonardo Dicaprio kritikusan fogalmazott Bolsonaróval szemben, akinek rezsimje irányította az Amazonas esőerdőiben történő erdőirtásokat.

- mondta Bolsonaro.

- jegyezte meg a brazil elnök.

DiCaprio és Bolsonaro múlt héten a Twitteren csaptak össze. A filmsztár, aki egy elhivatott környezetvédelmi aktivista, a Twitteren buzdította a brazil fiatalokat, hogy regisztrálják magukat szavazóként. Még egy linket is közzétett a választói regisztrációval kapcsolatban.

– tweetelte DiCaprio

Brazil is home to the Amazon and other ecosystems critical to climate change. What happens there matters to us all and youth voting is key in driving change for a healthy planet. For more on voter registration in Brazil before May 4, visit https://t.co/0mKrfxLdRR #tiraotitulohoje

Ezt az üzenetet sokan úgy értelmezték, hogy DiCaprio arra buzdítha a brazilokat, hogy változtassák meg a brazíliai rendszert

- reagált a színész tweetjére Bolsonaro.

- Thanks for your support, Leo! It's really important to have every Brazilian voting in the coming elections. Our people will decide if they want to keep our sovereignty on the Amazon or to be ruled by crooks who serve foreign special interest. Good job in The Revenant! https://t.co/kg3b6rmPCw