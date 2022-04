A világhírű színésznő, Angelina Jolie Ukrajnába utazott (VIDEÓ)

Hogy pontosan mit is fog Ukrajnában csinálni, egyelőre nem tudni, írja a portál.

A Gazeta.ua portál szerint Maja Pidhorodecká újságíró és blogger találkozott vele a kávézóban, ahol le is videózta a színésznőt és megosztotta a felvételt a Facebook-oldalán.

Angelina Jolie has just arrived to Lviv, Ukraine. pic.twitter.com/Cs894omI9d