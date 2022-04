Nagyon népszerű a Kígyó-sziget védői előtt tisztelgő bélyeg - órákat is képesek sorba állni az emberek, hogy megvehessék (FOTÓ)

A szigeten lévő katonák azzal váltak híressé még a háború elején, hogy egy orosz hadihajó arra szólította fel őket, hogy adják meg magukat, ám ők erre azt válaszolták, hogy "orosz hadihajó, húzz a f*szba."

A történtek után olyan hírek keltek szárnyra, hogy meghaltak az ukrán katonák, de aztán kiderült, hogy még életben vannak.

A posta előtt várakozókról egy amerikai újságíró készített képet.

Kyiv 16.04.22 A six-hour queue outside the central post off to buy Ukraine's new "Russian warship go f yourself" stamp. The most sought after stamp ever and a further indication that #Russia doesn't understand #Ukraine, and won't subjugate it pic.twitter.com/sVjfDYUGJy