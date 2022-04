Sean Penn szerint Ukrajna meg fogja nyerni a háborút, csak az a kérdés, hogy hogyan

Sean Penn színész kijelentette, hogy Ukrajna „meg fogja nyerni” az Oroszországgal vívott háborút, amelynek célja, hogy növelje az Egyesült Államokban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök támogatását és az ország azon törekvését, hogy visszaverje a megszálló erőket - írja a The Guardian .

Penn megjelent a The Last Word With Lawrence O’Donnell című műsorban az amerikai MSNBC-n, ahol megerősítette meggyőződését, hogy Ukrajna „meg fogja nyerni ezt a dolgot… ez bizonyos”.

Az ukrán nép egységéről is szót ejtett:

"Izgalmas pillanat ez a történelemben... Egymásra néznek, és azt mondják, hogy együtt vagyunk."

Penn elmondta, hogy Zelenszkij és az ukrán egység inspirációt jelent az amerikai nép számára, és lehetőséget kínál az Egyesült Államoknak az évtizedek óta sújtó megosztottság leküzdésére.

A színész a Fox News Hannity című műsorában is megjelent, ahol Sean Hannity műsorvezetővel beszélgetett a háborúról. Penn méltatta Zelenszkijt:

„Olyat láttam benne, amit még soha”, és megismételte azt a kijelentését, hogy Ukrajna végső győzelmet aratott Oroszország felett.

"Számomra egyértelmű, hogy ezt az ukránok nyerik meg. A kérdés az, hogy milyen áron.”

Penn dokumentumfilmet készített Ukrajnában az orosz invázió kezdetekor, és jelen volt egy februári kijevi sajtótájékoztatón is, miután novemberben már járt az országban, hogy felvételeket készítsen.

Az amerikai filmsztár továbbra is hangosan támogatja az ukrán ügyet, magánpénzeket kérve az ukrán légierő vadászrepülőinek vásárlására, és azt követelte, hogy Zelenszkij szólalhasson fel az Oscar-gálán de ez nem történt meg, a Grammy-gálán azonban felszólalhatott az ukrán elnök.

