Köszönetet mondott Mila Kunisnak és férjének az ukrán elnök

Vasárnapi Twitter-üzenetében Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a színészházaspár az elsők között sietett Ukrajna segítségére a bajban, "imponáló az elszántságuk", és "inspirálják a világot". Az ukrán elnök posztolt egy vasárnap készült fényképet is arról, amelyen éppen a színészpárral folytat videobeszélgetést.

A 38 éves Mila Kunis és 44 éves férje, Ashton Kutcher március elején indított gyűjtést Ukrajna javára a GoFundMe-platformon. Céljuk 30 millió dollár összegyűjtése volt, de már majdnem 35 millió dollár adomány érkezett. Ezt még megtoldják saját felajánlásukkal is.

"Ma én egy büszke ukrán vagyok" - írta az adománygyűjtő platformon Mila Kunis, aki az ukrajnai Csernyivciben született 1983-ban, és szüleivel 1991-ben vándorolt ki az Egyesült Államokba. A színésznő "büszke és bátor" embereknek nevezte az ukránokat, "akik megérdemlik a támogatást a szükségben", a háborúról pedig azt mondta, hogy az "igazságtalan támadás Ukrajna és általában az emberiség ellen".

A színésznő egy interjúban, amelyet Maria Shrivernek adott, csodálatát fejezte ki mindazok iránt, akik ellenállnak, "akár hevenyészett fegyvereikkel is". Elismerően nyilatkozott Zelenszkij elnökről is, akinek célja szerinte az, hogy a nép és országa kezébe adja a hatalmat - emlékeztet a The Hollywood Reporter.



